Венчурный капитал: самые захватывающие инвестиции

ЕРЕВАН, 22 октября. АРКА. Взлеты технологических стартапов всегда привлекают внимание широкой аудитории. Истории молодых разработчиков, конкурирующих с корпорациями, иногда кажутся кинематографичными. Складывается образ инновационного сверхприбыльного бизнеса, и многие инвесторы хотят стать его частью, сформировав венчурный капитал.

Как устроено финансирование потенциально прорывных компаний? Кому подходит такая модель инвестирования? В чем её преимущества и недостатки? Отвечаем на эти вопросы в статье.

Особенности венчурного капитала

Венчурное инвестирование – это вложение в стартапы, способные предложить рынку инновационные продукты. Чаще всего такие компании работают в области современных технологий (искусственный интеллект, генная инженерия, возобновляемая энергетика).

Основатели стартапов не могут получить средства от банка. Обладая, в сущности, только интеллектуальной собственностью, они не считаются надежными заемщиками. Поэтому единственный способ развивать проект – привлечь инвестиции.

Венчурные вложения связаны с особенным риском. Успеха достигают только единицы из десятков компаний, поэтому инвесторы распределяют средства на несколько стартапов. Так они избегают риска потерять все деньги и повышают шансы найти эффективный проект.

Инвесторы готовы рискнуть, ожидая получить прибыль, когда большая корпорация поглотит бизнес или сама компания выйдет на биржу. Идеальный сценарий – вложиться в стартап, который впоследствии окажется «единорогом», то есть достигнет капитализации в миллиард долларов.

Как выбирать проекты

В отличие от уже известных эмитентов, у молодых компаний нет устоявшейся и проверенной бизнес-модели. Соответственно, подход к анализу должен быть особенным.

Если компания находится на стадии запуска и ещё не получает прибыль, инвесторы полагаются не на фактические показатели, а на оценку команды, идеи и её потенциала. Здесь важно лично познакомиться с основателями и обсудить детали бизнеса (стратегию, услугу, финансирование).

Признаки перспективного проекта:

· Интересный для аудитории продукт

· Оптимальная бизнес-модель

· Уникальная технология, которую сложно копировать

· Грамотная команда, верящая в свой стартап

Кроме того, следует оценить доинвестиционную стоимость проекта, воспользовавшись разными методами в зависимости от ситуации. Если продукт уже вышел на рынок, можно оценить актуальные позиции компании, проанализировав работу команды на разных стадиях: от обсуждения идеи до релиза. Так выяснится, следуют ли основатели собственным принципам.

Плюсы венчурного инвестирования

- Если компания совершит прорыв, цена бумаг многократно вырастет. Тогда акционеры могут продать свою долю и получить крупную прибыль, многократно покрывающую расходы на неуспешные проекты.

– Технологичный бизнес способен быстро распространяться в разных регионах при относительно небольших затратах, а дополнительные вложения помогают ускорить процесс. Благодаря масштабируемости венчурные стартапы привлекают ещё больше новых клиентов и наращивают потенциальную прибыль.

– Венчурные капиталисты ценят не только возможность получить материальную выгоду, но и причастность к проектам, способным изменить мир.

Минусы

– Венчурное инвестирование считается особо рискованным. Статистика показывает, что 70% стартапов терпят неудачу. Зачастую это происходит потому, что продукт неконкурентоспособен на рынке. Другие причины – плохой маркетинг, неграмотное управление или финансовые сложности.

– Поддержка стартапов требует крупного капитала, поскольку вкладываться нужно во множество проектов одновременно.

– Инвестиции в стартапы нельзя назвать оптимальным путём для новичков. Чтобы выбрать компанию, нужно глубоко понимать специфику рынка, отличать устойчивый спрос на продукт от «мимолетного» всеобщего интереса. Кроме того, венчурные капиталисты нередко получают долю в бизнесе и от их решений зависит будущее компании.

– В случае с венчурным инвестированием особенно сложно делать прогнозы. Одни стартапы быстро достигают успеха, другим нужно время на адаптацию к рынку и получение известности. Наконец, большинство компаний и вовсе не оправдают вложенные средства.

Кто занимается венчурными инвестициями

Бизнес-ангелы: состоятельные предприниматели, которые финансируют технологические проекты на ранней стадии.

Фонд: организация, объединяющая средства отдельных инвесторов. Она может быть корпоративной. Тогда, в отличие от отдельного венчурного фонда, инвесторами выступают не множество лиц и компаний, а одна корпорация.

Как вложиться в стартап

Популярный путь – инвестировать через венчурный фонд. Он предполагает меньшие затраты относительно покупки отдельных бумаг, однако придется платить комиссию управляющим. Отметим, что в некоторых странах такое инвестирование считается высокорискованным, и потому доступ к фондам открыт только для квалифицированных участников рыка.

Можно самостоятельно купить акции на стадии IPO (ссылка на нашу статью про IPO, если к тому моменту она выйдет) или выступить в роли бизнес-ангела. Это варианты для частных инвесторов, обладающих большим капиталом и опытом.

Нередко основатели проектов напрямую обращаются к статусным инвесторам с предложением присоединиться к бизнесу.

Существуют краудфандинговые онлайн-платформы международного или локального уровня. Здесь основатели стартапов размещают информацию о себе и собирают средства. Это хороший способ «познакомиться» с венчурным инвестированием и попробовать свои силы.

С помощью платформ можно анализировать ситуацию на рынке, смотреть, на что обращают внимание крупные инвесторы, и делать собственный выбор. Плюсы краудфандинга:

· сделки происходят в онлайн-формате

· не нужно платить комиссию управляющим, в отличие от фондов

· компании публикуют отчетность, и инвесторам ясно, на что уходят их средства.

Другой способ вложиться в стартап – обратиться к клубу инвесторов. Это сообщество бизнес-ангелов, которые ищут стартапы, оценивают показатели и выбирают оптимальные варианты. Инвестор платит комиссию, но она меньше, чем в фондах.

Клуб инвесторов может организовать синдикат и совместно вложить средства в один стартап. В роли управляющего выступает опытный участник, который выбирает проект и курирует весь процесс. Порог входа в синдикат ниже, чем в фонд, но есть дополнительные сборы, например, на услуги юристов и процент менеджеру.

Выделим главное

Венчурное инвестирование – финансирование технологических стартапов, способных совершить прорыв.

Инвестиции в стартапы являются особо рискованными и предполагают потерю вложений в большинство проектов. При этом компании, достигающие успеха, приносят экстраординарную прибыль.

Для венчурных инвестиций необходим большой капитал, поскольку нужно распределить средства на несколько проектов. Как правило, в процессе развития стартапов приходится дополнительно финансировать их.

Опытные и статусные инвесторы могут самостоятельно подбирать компании и венчурные фонды. Новичкам лучше выбрать краудфандинговые платформы или рассмотреть синдицированные сделки.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта "Год инвестиций в себя" АРКА, АМИ Новости-Армения и Freedom Broker Armenia.

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10:00 22.10.2024