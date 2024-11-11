Биткойн обновил исторический максимум - до $81 тыс.

Биткойн обновил исторический максимум - до $81 тыс.

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Стоимость биткойна выросла до $81 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance в 21:27 по мск, пишет ТАСС

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта". 

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09:25 11.11.2024

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