Глава Минфина России назвал криптовалюту хорошим инструментом расчетов для внешней торговли

Глава Минфина России назвал криптовалюту хорошим инструментом расчетов для внешней торговли

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Криптовалюты очень волатильны как средство сбережения, но для внешней торговли это хороший инструмент расчетов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам пленарного заседания Госдумы.

"Мы видим взлеты и падения курсов криптовалют. Как средство сбережения это волатильно. Я бы не рекомендовал нашим гражданам рассматривать (криптовалюты) как средство накоплений. Но для расчетов использование криптовалют и цифровых финансовых активов очень перспективно", - цитирует Силуанова ТАСС.

Он также отметил, что расчеты по целому кругу позиций осуществляются в этих инструментах. 

"Криптовалюты сегодня используются в расчетах за экспортные и импортные операции. Я не думаю, что будут какие-то большие объемы, но использование этой возможности точно будет", - заключил Силуанов. -0-

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09:25 15.11.2024

Россия, Минфин, криптовалюта
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