Курс биткоина взлетел до $75 тыс., установив новый рекорд

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Курс биткоина достиг $75 тыс, установив новый исторический рекорд. Прошлый максимум на отметке $73 777 был установлен в марте 2024 года на крупнейшей в мире бирже Binance в паре со стейблкоином USDT, пишет РБК-крипто.



В конце мая и начале июня цена биткоина уже приближалась к этим отметкам, но каждый раз не доходила до мартовского рекорда. В ночь на 29 октября биткоин достиг отметки $70 тыс., обновив максимум с начала лета, а к концу дня торговался уже выше $73 тыс. — менее чем на 1% ниже максимума.



Наконец, в ночь с 5 на 6 ноября, в день президентских выборов в США, курс биткоина начав расти примерно с $68 тыс. в 6:00 мск достиг на Binance отметки ровно в $75 000, после чего незначительно откатился. На 8:30 мск бикткоин торгуется по $74,4 тыс.



Ситуация на крипторынке осенью 2024 года складывается в пользу биткоина, в преддверии президентских выборов в США в пользу криптовалюты играет открытая поддержка Дональда Трампа. Бывший президент в предвыборной гонке сделал ставку в том числе и на поддержку криптовалютного сообщества. Он неоднократно обещал поддержку криптобизнесу в своей публичной риторике, а в конце июля выступил на конференции Bitcoin 2024 в Сиэтле, собравшей более 20 тыс. участников. По данным на утро 6 ноября, Трамп лидирует в предвыборной гонке по количеству голосов.



Это не первый за 15-летнюю историю существования криптовалюты «бычий» период рынка. С момента появления самой первой криптобиржи под названием Mt. Gox в 2010 году и появления у биткоина первого обменного курса он уже пережил несколько циклов рынка длиной в среднем четыре года, в которых цена достигала нового максимума, прежде чем упасть и затем обновить рекорд несколько лет спустя.



Каждый раз новый максимум цены в очередном цикле рынка превосходил прошлый рекорд в несколько раз. Так, в конце 2013 года биткоин дошел до отметки $1200. Пиком следующего рыночного цикла в конце 2017 года стала цена около $20 тыс. за биткоин, в конце 2021 года биткоин взлетел до $69 тыс., прежде чем снова рухнуть. Почти три года спустя биткоин обновил и этот рекорд, достигнув отметки $75 000 6 ноября.



Биткоин в 2024 году опередил многие из менее капитализированных криптовалют по росту, прибавив более 70% с начала года. Доля биткоина в общей капитализации крипторынка приблизилась к 60%. Крупнейшие из криптоактивов, такие как Ethereum (ETH) или Solana (SOL), хоть и показывали значительный рост в текущем году, но все еще торгуются далеко от рекордных максимумов, которых они достигали в период ралли крипторынка 2021 года.



В начале октября случился обвал курса биткоина к $60 тыс. на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Но даже несмотря на это, с начала традиционно удачного для криптовалют октября биткоин вырос на 11%. За годы существования криптовалюты в «бычьи» периоды на рынке резкий рост курса биткоина начинался именно в октябре.





Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

12:18 06.11.2024