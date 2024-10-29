Стоимость биткойна превысила $70 тыс. впервые с 29 июля

ЕРЕВАН, 29 октября. /АРКА/. Стоимость биткойна в ходе торгов превышала $70 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 01:07 мск.

По состоянию на 01:49 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $69,812 тыс., отмечает ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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09:15 29.10.2024