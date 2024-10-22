В ЕЦБ считают, что рост цены на биткоин ведет к обнищанию населения

В ЕЦБ считают, что рост цены на биткоин ведет к обнищанию населения

ЕРЕВАН, 22 октября. /АРКА/. Постоянный рост цены на биткоин может стать причиной обнищания людей. Об этом заявили эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф в авторской статье, передает ТАСС.

"Биткоин не увеличивает производственный потенциал экономики, последствия продолжающегося роста, по сути, являются перераспределительными, то есть влияние богатства на потребление первых владельцев биткоина может происходить только за счет потребления остальной части общества, - заявили эксперты. - Если цена биткоина вырастет окончательно, существование биткоина приведет к обнищанию тех, кто им не владеет, так и тех, кто купил его позже".

Экономисты отметили, что биткоин "никогда в значительной степени не использовался для легальных транзакций в реальном мире". Использование криптовалюты "остается предпочтительным финансовым продуктом среди финансовых хищников, нарушителей закона и преступников по всему миру".

Эксперты ЕЦБ подчеркнули, что большинство экономистов считают биткоин "спекулятивным пузырем, который в конечном итоге лопнет".

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09:13 22.10.2024

ЕЦБ, биткоин
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