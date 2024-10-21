Армения для Ирана является естественным мостом на рынок ЕАЭС - армянский посол

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Армения благодаря своему географическому положению и предоставляемым возможностям является для Ирана естественным мостом на рынок ЕАЭС, заявил армянский посол в Иране Арсен Авакян.



Авакян в интервью иранскому информационному агентству ISNA подчеркнул, что прочное двустороннее экономическое сотрудничество между Арменией и Ираном является важным стимулом также для многостороннего взаимодействия



«Наше правительство приветствует как подписание соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Ираном в 2023 году, так и участие Ирана на высоком уровне в Евразийском экономическом форуме, который прошел в Ереване с 30 сентября по 1 октября», - отметил посол.



Ранее сообщалось, что Иран может получить статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до конца 2024 года. В декабре 2023 года между ЕАЭС и Ираном было подписано полноформатное соглашение о свободной торговле, которое заменило действовавшее с 2019 года временное соглашение.



О ЕАЭС



Евразийский экономический союз, договор о создании которого был подписан в Астане 29 мая 2014 года, является международной организацией региональной экономической интеграции, деятельность которой направлена на всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.





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11:35 21.10.2024