Армения завершила свою часть работы с ОАЭ по проекту соглашения о свободной торговле Эмиратов с ЕАЭС – министр

Армения завершила свою часть работы с ОАЭ по проекту соглашения о свободной торговле Эмиратов с ЕАЭС – министр

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Армения завершила свою часть работы над проектом Соглашения о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС, заявил в пятницу министр экономики РА Геворг Папоян на заседании комиссии НС РА по региональной и евразийской интеграции.

По его словам, Армения завершает эти работы последней из стран-членов ЕАЭС. Папоян добавил, что для конкретизации деталей находится на постоянной связи с коллегой из Эмиратов - министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зайуди.

«Наши министерства работают над финализацией внутренних процессов и отправкой документов правительствам», - сообщил армянский министр. 

Переговоры ОАЭ-ЕАЭС 

С марта 2023 года между ОАЭ и ЕАЭС ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли. Стороны ожидают, что соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2024 года. 

Документ будет регулировать, в частности, вопросы либерализации тарифов, таможенного и отраслевого сотрудничества, электронной торговли и интеллектуальной собственности, мер торговой защиты.
 
Торговля Армении с Эмиратами 

ОАЭ входит в тройку лидеров по объему товарооборота с Арменией. По данным Нацстаткомитета, внешнеторговый оборот между двумя странами в январе-августе 2024 года превысил $4,35 млрд. увеличившись в 6,8 раза. Экспорт за 8 месяцев достиг $4,31 млрд. при росте в 7,3 раза, а импорт составил $304,9 млн, сократившись на 23%. 

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17:04 25.10.2024

Армения, ОАЭ, ЕАЭС
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