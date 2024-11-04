ЕАБР ожидает еще одного снижения ставки рефинансирования в Армении

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) с учетом устойчивого нахождения инфляции ниже целевого диапазона ЦБ Армении (4±1,5%) ожидает еще одного снижения ставки рефинансирования в декабре.



«Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 7,25% на заседании 29 октября. Решение было принято в условиях слабого инфляционного фона, который обусловлен снижением международных цен на товары и сырье, замедлением роста заработных плат и инфляционных ожиданий. Рост потребительских цен составил 0,6% г/г в сентябре после 1,3% г/г в августе», - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.



Это 12-е подряд понижение ставки рефинансирования, начиная с июня прошлого года, когда ставка была на уровне 10.5%, и седьмое - с начала текущего года (8.75% в январе). -0-



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10:31 04.11.2024