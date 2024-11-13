Индия выступает за "энергичное продвижение" торговых переговоров с ЕАЭС

Индия выступает за "энергичное продвижение" торговых переговоров с ЕАЭС

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Индия выступает за "энергичное продвижение" торговых переговоров с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.

"Переговоры о торговле товарами между Индией и Евразийским экономическим союзом начались в марте этого года. Нам нужно энергично продвигаться вперед", - сказал он.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в конце июля сообщал ТАСС, что в марте прошли переговоры по соглашению о зоне свободной торговле между Индией и ЕАЭС.

В ходе 22-го российско-индийского саммита, который состоялся в Москве в ходе визита 8-9 июля в РФ премьер-министра Индии Нарендры Моди, было подписано совместное заявление. В нем, в частности, указывается, что Россия и Индия достигли договоренности о проработке вопроса создания зоны свободной торговли ЕАЭС - Индия. В тексте сказано о стремлении "к устранению нетарифных торговых барьеров, связанных с двусторонней торговлей между Индией и Россией", "продолжении диалога в сфере либерализации двусторонней торговли, включая возможность создания зоны свободной торговли ЕАЭС - Индия". -0-

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