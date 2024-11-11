Инфляция ниже прогноза ЦБ: ЕАБР ожидает еще одно снижение ставки рефинансирования в Армении

Инфляция ниже прогноза ЦБ: ЕАБР ожидает еще одно снижение ставки рефинансирования в Армении

ЕРЕВАН, 11 ноября. /АРКА/. Инфляция в Армении остается ниже прогноза Центрального банка республики (около 2,0%), что, вероятно, обусловит еще одно снижение ставки рефинансирования в декабре. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР)    

«Инфляция в Армении составила 0,6% г/г в октябре, как и месяцем ранее. Цены в продовольственном сегменте продолжили снижаться – продукты питания подешевели на 0,5% г/г в октябре после снижения на 1,0% г/г месяцем ранее. В октябре замедлился также рост цен на услуги, составив 3,3% г/г после 3,6% г/г месяцем ранее. Усилилась дезинфляция в непродовольственном сегменте», - говорится в сообщении.

В госбюджете Армении на 2024 год инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%). Согласно отчету ЦБ по денежно-кредитной политике за третий квартал текущего года, по итогам 2024 года инфляция в Армении ожидается в пределах 2,1-2%, прогноз на 2025 год – 4-3,2%, на 2026 год – 4,2-3,8%, на 2027 год - 4%. 

ВБ ожидает, что инфляция в Армении в 2024 году составит 3%, в 2025 году – 3,5%, а в 2026 году – 4%. МВФ прогнозирует, что цены в Армении в 2024 году вырастут на 3,1%, а в 2025 году - на 3,7%. По прогнозам АБР, инфляция в Армении в 2024 году составит 0,8%, а в 2025 году ускорится до 2,5%. ЕАБР по итогам текущего года ожидает в Армении инфляцию на уровне 1,5%. -0-

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10:15 11.11.2024

инфляция, ставка рефинансирования, ЕАБР
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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