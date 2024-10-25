Иранский рынок откроется для основной части армянского экспорта: Папоян - о соглашении Ирана и ЕАЭС

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. В рамках Соглашения о свободной торговле между Ираном и странами-членами ЕАЭС, иранский рынок откроется для основной части армянского экспорта, сообщил министр экономики РА Геворг Папоян.



В пятницу на заседании комиссии НС РА по региональной и евразийской интеграции Папоян представил данное полноформатное соглашение, подписанное в декабре 2023 года, которое заменит временное, действовавшее с октября 2019 года. Для вступления в силу онo должно быть ратифицировано парламентами Армении и всех остальных стран ЕАЭС.



Папоян проинформировал, что в 2019-2023 гг. объем торговли ЕАЭС с Ираном увеличился с $2,4 до $5,2 млрд, однако экспорт из Армении в эту страну существенно не вырос.



«Так, за 8 месяцев 2024 года рост составил всего 7%, то есть около $90-100 млн», - сказал Папоян.



В структуре торговли двух стран доминирует импорт из Ирана - составив в 2022 году составил $710 млн, а в 2023 году - $692 млн., что почти вдвое больше, чем в 2018 году ($363 млн.).



По словам Папояна, армянская сторона рассчитывает, что применение предусмотренных соглашением нулевых таможенных пошлин откроет для товаров стран ЕАЭС существенные возможности. Причем, такое в практике внешней торговли с Ираном будет впервые.



По предложению армянской стороны, в соглашение были включены и товары, составляющие основную часть экспорта в Иран. Речь, в частности, идет о минеральных водах, безалкогольных напитках, шоколаде, сладостях, сигаретах и баранине. Сократится пошлина для лекарств и ювелирных изделий.



Для Армении льготный режим покроет 98% экспорта в Иран, а средняя пошлина на основные армянские экспортные товары в эту страну снизится с 23% до 8,1%. «То есть, только на снижении пошлин армянский бизнес сможет сэкономить порядка $11 млн», - указал министр.



Как отметил Папоян, также открываются большие возможности и для экспорта баранины. В Армении уже действует несколько скотобоен с халяль-сертификацией, необходимой для поставок в мусульманские страны.



«Правда, Иран предпочитает покупать у нас живых овец, потому что использует не только мясо, но и субпродукты. Например, там перерабатывают кожу, шерсть и так далее. Так или иначе, у армянского овцеводства хорошие перспективы экспорта и, чтобы их поддержать, правительство компенсирует фермерам 50% затрат на покупку племенных овец», - добавил Папоян.



Кроме того, в соответствии с предложением ЕАЭС, установлены ежегодные квоты на беспошлинный импорт иранских бахчевых культур (баклажанов, перца, арбузов, дынь).



«Эти меры заметно помогут и армянским фермерам, которым сложно конкурировать с массовой и недорогой иранской продукцией», - подчеркнул глава ведомства.



Квоты для Ирана установлены и на пластмассовые изделия. Дело в том, что благодаря наличию собственных залежей нефти и газа, Иран производит их в большом количестве и по очень низким ценам.



Также будет либерализован экспорт некоторых сырьевых армянских товаров, представляющих интерес для Ирана - в их числе, концентраты меди и цинка. Кроме того, между двумя странами будет либерализована торговля электроэнергией.



По итогам обсуждений соглашение получило положительное заключение парламентской комиссии.





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16:37 25.10.2024