НС Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Национальное Собрание Армении в пятницу ратифицировало соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном.



Документ был подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и нацелен на регулирование широкого спектра вопросов экономического сотрудничества между сторонами, существенно расширяя перечень товаров, на которые распространяются тарифные льготы, а также качественно улучшая ранее зафиксированные тарифные льготы.



Отмечается, что основанием для подписания Соглашения стали положения, предусмотренные «Временным соглашением, ведущим к формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой», которое вступило в силу в 2019 году. Временное соглашение позволило увеличить товарооборот стран-членов ЕАЭС и Ирана с $2,4 млрд до $5,2 млрд.





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20:54 15.11.2024