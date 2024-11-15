НС Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

НС Армении ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Национальное Собрание Армении в пятницу ратифицировало соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и нацелен на регулирование широкого спектра вопросов экономического сотрудничества между сторонами, существенно расширяя перечень товаров, на которые распространяются тарифные льготы, а также качественно улучшая ранее зафиксированные тарифные льготы.

Отмечается, что основанием для подписания Соглашения стали положения, предусмотренные «Временным соглашением, ведущим к формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой», которое вступило в силу в 2019 году. Временное соглашение позволило увеличить товарооборот стран-членов ЕАЭС и Ирана с $2,4 млрд до $5,2 млрд.

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20:54 15.11.2024

Армения, ЕАЭС, Иран, Соглашение, торговля
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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