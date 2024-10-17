Вице-премьер Армении отправится в Москву на заседание Совета ЕЭК

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян посетит Москву с визитом с 17 по 19 октября, сообщает пресс-служба правительства РА.



Возглавляемая Григоряном делегация примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии.



В повестке заседания - около десятка вопросов, в числе которых - установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров, о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, синхронизация норм с перечнем товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях; проекте Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов Союза.





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11:39 17.10.2024