Вице-премьер Армении отправится в Москву на заседание Совета ЕЭК

Вице-премьер Армении отправится в Москву на заседание Совета ЕЭК

ЕРЕВАН, 17 октября. /АРКА/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян посетит Москву с визитом с 17 по 19 октября, сообщает пресс-служба правительства РА.

Возглавляемая Григоряном делегация примет участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. 

В повестке заседания - около десятка вопросов, в числе которых - установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении ряда товаров, о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии-2025, синхронизация норм с перечнем товаров, не подлежащих пересылке в международных почтовых отправлениях; проекте Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов Союза. 

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

11:39 17.10.2024

Армения, Мгер Григорян, ЕЭК, Москва, заседание
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

16:50 Глава Минздрава Армении заявила о намерении ужесточить лицензирование медклиник после летального исхода

14:29 Армяно-американское сотрудничество в оборонной сфере продолжает развиваться - Минобороны

14:05 В Армении поднимут госпошлину за получение гражданства в 50 раз - до 50 тыс. драмов, за отказ от гражданства в 4 раза - до 100 тыс. драмов

Самые популярные

В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
13/10 В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×