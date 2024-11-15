АБР изучает потенциал создания в Гюмри специальной экономической зоны

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Делегация Азиатского банка развития (АБР) в период с 28 октября по 1 ноября находилась в Армении для оценки потенциала развития специальной экономической зоны в Гюмри.



Согласно сообщению на странице в ФБ представительства АБР в Армении, команда изучила правовые и регулирующие рамки, выявила пробелы в текущем концептуальном проекте и оценила возможности инвестиций и инфраструктурные нужды.



В рамках миссии сотрудничество велось с министерством экономики, мэрией Гюмри, а также с представителями действующих свободных экономических зон и частного сектора. Основной акцент в обсуждениях ставился на потенциал Гюмри в качестве специальной экономической зоны, включая стимулирование налоговых льгот, требования к развитию инфраструктур и повышение роли логистических услуг в развитии региональной торговли.



АБР с начала своего сотрудничества с Арменией с 2005 года инвестировал в экономику страны $1,9 млрд. являясь одним из крупнейших многосторонних партнеров республики по программам развития. В их числе - проекты в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения и городской инфраструктуры, а в частном секторе АБР поддерживает коммунальные предприятия и инфраструктуру, финансовые учреждения и агробизнес. -0-



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13:41 15.11.2024