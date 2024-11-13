Акба банк и American Express расширяют сотрудничество в Армении

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Акба банк и American Express объявляют о расширении своего многолетнего соглашения, благодаря чему Акба продолжит эксклюзивно выпускать и обслуживать карты American Express, а также работать с пунктами торговли и обслуживания, принимающими оплату картами American Express, сообщает пресс-служба банка.



Акба банк является эксклюзивным партнером American Express в Армении с 2009 года.



Акба банк выпускает в Армении три вида карт American Express: карту American Express® Gold, карту American Express® Blue и карту American Express® Cashback.



Владельцы карт American Express® Cashback, выпущенных в Армении, получают возврат суммы (кэшбэк), а держатели карт American Express® Gold и Blue накапливают баллы (Membership Rewards®) за каждый платеж.



Кроме того, держатели карты American Express® Gold, выпущенной в Армении, имеют возможность пользоваться залами ожидания более 1400 аэропортов по всему миру, получать обширные страховые услуги и услуги поддержки, а также пользоваться различными эксклюзивными предложениями.



В рамках данного соглашения Акба банк продолжит расширять в Армении количество торговых и сервисных точек, принимающих карты American Express, а также продолжит предоставлять услуги держателям карт American Express в стране.



Церемония переподписания прошла в штаб-квартире American Express в Нью-Йорке (США): соглашение подписали генеральный исполнительный директор Акба банка Акоп Андреасян и вице-президент и генеральный директор American Express в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Бриана Уилси.



American Express –платежная компания глобального масштаба: American Express имеет в обращении более 140 миллионов выпущенных карт, оплату картами American Express принимают более 89 миллионов пунктов торговли и обслуживания по всему миру.



Акба банк – один из ведущих банков Армении.



Об Акба банке



Акба банк – один из лидеров банковской системы Армении, абсолютный лидер по финансированию агросектора страны. После первичного публичного размещения акций (IPO) в 2021 году Акба банк имеет более 5500 акционеров. Благодаря внедрению новейших цифровых решений, а также применению новых технологий банк постоянно расширяет количество и качество предоставляемых финансовых услуг. Акба представлен во всех регионах Армении, имеет 65 филиалов и считается одним из крупнейших работодателей в стране и финансовой системе.



Об American Express



American Express –платежная компания глобального масштаба, предоставляющая клиентам доступ к разнообразным продуктам, услугам и опыту, которые обогащают жизнь и способствуют успеху бизнеса.



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Акба банк контролируется Центральным банком Армении. -0-

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17:39 13.11.2024