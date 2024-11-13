Акба банк и American Express расширяют сотрудничество в Армении

Акба банк и American Express расширяют сотрудничество в Армении

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Акба банк и American Express объявляют о расширении своего многолетнего соглашения, благодаря чему Акба продолжит эксклюзивно выпускать и обслуживать карты American Express, а также работать с пунктами торговли и обслуживания, принимающими оплату картами American Express, сообщает пресс-служба банка.

Акба банк является эксклюзивным партнером American Express в Армении с 2009 года.

Акба банк выпускает в Армении три вида карт American Express: карту American Express® Gold, карту American Express® Blue и карту American Express® Cashback.

Владельцы карт American Express® Cashback, выпущенных в Армении, получают возврат суммы (кэшбэк), а держатели карт American Express® Gold и Blue накапливают баллы (Membership Rewards®) за каждый платеж.

Кроме того, держатели карты American Express® Gold, выпущенной в Армении, имеют возможность пользоваться залами ожидания более 1400 аэропортов по всему миру, получать обширные страховые услуги и услуги поддержки, а также пользоваться различными эксклюзивными предложениями.

В рамках данного соглашения Акба банк продолжит расширять в Армении количество торговых и сервисных точек, принимающих карты American Express, а также продолжит предоставлять услуги держателям карт American Express в стране.

Церемония переподписания прошла в штаб-квартире American Express в Нью-Йорке (США): соглашение подписали генеральный исполнительный директор Акба банка Акоп Андреасян и вице-президент и генеральный директор American Express в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Бриана Уилси.

American Express –платежная компания глобального масштаба: American Express имеет в обращении более 140 миллионов выпущенных карт, оплату картами American Express принимают более 89 миллионов пунктов торговли и обслуживания по всему миру.

Акба банк – один из ведущих банков Армении.

Об Акба банке

Акба банк – один из лидеров банковской системы Армении, абсолютный лидер по финансированию агросектора страны. После первичного публичного размещения акций (IPO) в 2021 году Акба банк имеет более 5500 акционеров. Благодаря внедрению новейших цифровых решений, а также применению новых технологий банк постоянно расширяет количество и качество предоставляемых финансовых услуг. Акба представлен во всех регионах Армении, имеет 65 филиалов и считается одним из крупнейших работодателей в стране и финансовой системе.

Об American Express

American Express –платежная компания глобального масштаба, предоставляющая клиентам доступ к разнообразным продуктам, услугам и опыту, которые обогащают жизнь и способствуют успеху бизнеса.

Узнайте больше на сайте americanexpress.com. Присоединяйтесь к нам на facebook.com/americanexpressinstagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express и X.com/americanexpress, а также на youtube.com/americanexpress.

Ключевые ссылки по услугам, продуктам и корпоративной стабильности: personal cardstravel servicesmerchant servicesResydiversity and inclusioncorporate sustainability,  Environmental, Social, and Governance reports.

Акба банк контролируется Центральным банком Армении. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

17:39 13.11.2024

Акба банк, American Express
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

21:21 Центр армянских товаров планируется основать в Иране

20:48 Минобороны Армении сообщает о гибели военнослужащего

19:28 В Армении разрабатывается инвестиционное предложение по производству биологических удобрений

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×