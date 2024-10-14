Акба банк представил свои достижения в сфере ИИ на конференции AI Conf (ВИДЕО)

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. В Армении в партнерстве с Акба Банком прошла крупнейшая конференция по искусственному интеллекту AI Conf, в рамках которой представители отрасли обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в финансово-банковской сфере, бизнесе и образовании, сообщает пресс-служба банка.



Специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению Акба Банка Мгер Мовсисян был одним из спикеров на конференции, организованной компанией Krisp, он представил решение различных проблем в банке с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта.



«С внедрением проекта автоматизации документооборота теперь десятки тысяч документов обрабатываются автоматически. Мы автоматизировали многие процессы, с помощью которых теперь многие процессы выполняем за более короткий период времени, например, оценку кредитоспособности человека", - отметил Мовсисян.



«Мы не можем не быть рядом с таким мероприятием, которое по сути объединяет AI-сообщество Армении, людей, которые в том или ином формате участвуют в применении и развитии инструментов искусственного интеллекта. Мы придаем важность объединению этого сообщества как с точки зрения обмена идеями, так и с точки зрения повышения осведомленности. Это может вдохновить многих молодых людей заняться наукой о данных, потому что у нас очень мало специалистов по искусственному интеллекту, и, возможно, это один из самых больших вызовов в этой области», - сказал заместитель генерального исполнительного директора по развитию платформ и технологий Акба Банка Тигран Симонян.



Вскоре клиенты Акба Банка также получат доступ к голосовому помощнику, интегрированному с искусственным интеллектом и призванному быстрее реагировать на их запросы.



Банк контролируется Центральным банком Армении. -0-







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17:58 14.10.2024