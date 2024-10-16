Америабанк направит 100 млн. драмов на инвестиции и финансирование проектов студентов

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Америабанк запускает масштабные инициативы в рамках проекта "Моя Америя, моя Армения", направленные на поддержку различных сфер общественной жизни и развитие молодежи, сообщили в пресс-службе банка.

"Моя Америя, моя Армения"

В рамках проекта "Моя Америя, моя Армения" будет организовано голосование, по итогам которого из бюджета программ корпоративной социальной ответственности (КСО) и благотворительности Америабанка будет выделено 100 млн. драмов на финансирование выбранных направлений.

Всего будет 8 направлений для голосования: здоровье детей, образование, устойчивое развитие, малый и средний бизнес, информационные технологии, наука, культура и спорт. Голосование пройдёт с 16 октября по 31 декабря, включительно.

"Моя Америя, мой дом"

До конца года Америабанк организует большой розыгрыш, в рамках которого текущие и новые клиенты банка получат возможность выиграть квартиру в одной из новостроек Еревана.

До 31 декабря клиенты могут накапливать промокоды, которые можно получить несколькими способами: открыть счет в Америабанке, заказать карту, войти в MyAmeria, совершать транзакции через MyAmeria, провести оплату при помощи MyPay, совершать сделку на платформе MyInvest и пригласить друзей стать клиентами Америабанка, получить ипотеку и автокредит через онлайн-платформы, а также открыть счет на платформе Ameria Business.

Чем больше промокодов накопит клиент, тем больше вероятность, что он выиграет жилье.

"Моя Америя, мое будущее"

В рамках третьей программы Америабанк и VISA объявляют конкурс для всех студентов государственных и частных вузов Армении, в рамках которого лучшие представители молодежи получат возможность претендовать на призы:

- 160 стипендий в размере 50 000 драмов в месяц в течение 5 месяцев, 2024-2025 гг. в течение второго учебного семестра.

- Десятка лучших получит возможность принять участие в краткосрочной студенческой программе в одном из лучших университетов мира.

- Три лучших проекта представленных на конкурс "Моя Америя, мое будущее" получат финансирование общую сумму до 10 млн. драмов.

Подать заявку на участие с целью получения стипендии могут студенты, начиная со 2-го курса, являющиеся держателями карты VISA Student от Америабанка и имеющие средний балл успеваемости не менее 65%, но при этом сдавшие тесты на самые высокие оценки.

Для того, чтобы претендовать на финансирование проекта или прохождение программы в одном из лучших университетов мира необходимо, помимо прочего, получить высокую оценку самого проекта вне зависимости от среднего балла успеваемости.

Оценку проектов будет осуществлять независимое жюри, в которое войдут представители Америабанка, VISA и независимые специалисты из различных сфер.

Америабанк

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде ($1 - 387.28 драма). -0-

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18:02 16.10.2024