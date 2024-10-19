Америабанк презентовал онлайн платформу для бизнеса MyBusiness.am на форуме Real Business Conference (ФОТО)

Америабанк презентовал онлайн платформу для бизнеса MyBusiness.am на форуме Real Business Conference (ФОТО)

ЕРЕВАН, 19 октября. /АРКА/. Америабанк в рамках проходящей 18-19 октября в Ереване бизнес-конференции Real Business Conference представил созданную для бизнес-клиентов онлайн-платформу MyBusiness.am.

"Это еще одна возможность встретиться с бизнес-сообществом, встретиться с нашими бизнес-партнерами, а также возможность представить нашу бизнес-платформу, которая их заинтересует. Это платформа MyBusiness.am, на которой они могут ознакомиться с очень полезными для них услугами и, почему нет, генерировать также новые идеи для дальнейшего развития платформы", - сказал руководитель развития направления клиентов малого и среднего бизнеса Карен Карамян.

Он отметил, что направления МСБ является стратегическим для Америабанка потому, что эта сфера является движущей силой развития экономик стран. Он указал, что в развитых странах доля МСБ в ВВП составляет 50-60%, а в Армении этот показатель растет из года в год, но пока еще на уровне 25%. 

Америабанк, Карен Карамян

Касательно же платформы MyBusiness.am Карамян отметил, что благодаря ей клиентам нет необходимости посещать банк, и они могут получать все услуги онлайн.  По его мнению, это является одной из причин того, что за последние года база клиентов МСБ увеличилась примерно в 6 раз, а кредитный портфель вырос порядка в 4 раза. 

В свою очередь руководитель цифровой платформы MyBusiness.am Арпине Арутюнян отметила, что платформа является уникальной на рынке по части предлагаемых для бизнеса услуг, в том числе, услуги по выявлению потребностей клиентов. 

"При этом речь идет не только о финансовых потребностях, но и не финансовых. Хотим сломить этот стереотип о том, что банк – это предоставляющая финансовые услуги организация. Мы хотим стать доверенными партнерами для бизнеса, который будет рядом всегда", - сказала она. 

Америабанк, Армине Арутюнян

Арутюнян отметила, что клиенты по принципу "единого окна" без посещения банка могут открыть бизнес-счет, получить карту, бесплатный мобильный банкинг, получить кредит, доступ ко всему инструментарию электронных платежей и все это - из любого удобного места. 

"Благодаря платформе MyBusiness.am каждый четвертый клиент становится клиентом банка онлайн, 70% карт заказывается через нашу платформу, 62% онлайн-банкинга активируется через платформу, 70% кредитования осуществляется через нее - это очень впечатляющие цифры", - сказала она. 
 
Арутюнян отметила, что Америабанк для того, чтобы не нагружать клиента излишней бумажной волокитой использует механизмы онлайн скоринга с использование машинного обучения, что позволяет принимать решение о выдаче кредита полностью в онлайн-формате.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении. -0-

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13:02 19.10.2024

Америабанк, MyBusinesse.am, платформа, бизнес
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