Америабанк презентовал онлайн платформу для бизнеса MyBusiness.am на форуме Real Business Conference (ФОТО)

ЕРЕВАН, 19 октября. /АРКА/. Америабанк в рамках проходящей 18-19 октября в Ереване бизнес-конференции Real Business Conference представил созданную для бизнес-клиентов онлайн-платформу MyBusiness.am.



"Это еще одна возможность встретиться с бизнес-сообществом, встретиться с нашими бизнес-партнерами, а также возможность представить нашу бизнес-платформу, которая их заинтересует. Это платформа MyBusiness.am, на которой они могут ознакомиться с очень полезными для них услугами и, почему нет, генерировать также новые идеи для дальнейшего развития платформы", - сказал руководитель развития направления клиентов малого и среднего бизнеса Карен Карамян.



Он отметил, что направления МСБ является стратегическим для Америабанка потому, что эта сфера является движущей силой развития экономик стран. Он указал, что в развитых странах доля МСБ в ВВП составляет 50-60%, а в Армении этот показатель растет из года в год, но пока еще на уровне 25%.







Касательно же платформы MyBusiness.am Карамян отметил, что благодаря ей клиентам нет необходимости посещать банк, и они могут получать все услуги онлайн. По его мнению, это является одной из причин того, что за последние года база клиентов МСБ увеличилась примерно в 6 раз, а кредитный портфель вырос порядка в 4 раза.



В свою очередь руководитель цифровой платформы MyBusiness.am Арпине Арутюнян отметила, что платформа является уникальной на рынке по части предлагаемых для бизнеса услуг, в том числе, услуги по выявлению потребностей клиентов.



"При этом речь идет не только о финансовых потребностях, но и не финансовых. Хотим сломить этот стереотип о том, что банк – это предоставляющая финансовые услуги организация. Мы хотим стать доверенными партнерами для бизнеса, который будет рядом всегда", - сказала она.







Арутюнян отметила, что клиенты по принципу "единого окна" без посещения банка могут открыть бизнес-счет, получить карту, бесплатный мобильный банкинг, получить кредит, доступ ко всему инструментарию электронных платежей и все это - из любого удобного места.



"Благодаря платформе MyBusiness.am каждый четвертый клиент становится клиентом банка онлайн, 70% карт заказывается через нашу платформу, 62% онлайн-банкинга активируется через платформу, 70% кредитования осуществляется через нее - это очень впечатляющие цифры", - сказала она.



Арутюнян отметила, что Америабанк для того, чтобы не нагружать клиента излишней бумажной волокитой использует механизмы онлайн скоринга с использование машинного обучения, что позволяет принимать решение о выдаче кредита полностью в онлайн-формате.



Об Америабанке



Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных решений и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.



Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении. -0-



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

13:02 19.10.2024