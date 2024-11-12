Ардшинбанк принял участие в Banking Forum 2024

Ардшинбанк принял участие в Banking Forum 2024

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. В Ереване прошел первый международный Banking Forum 2024, организованный по инициативе Союза банков Армении. 

Как заявили организаторы, форум призван объединить региональные и европейские организации для обсуждения актуальных региональных вызовов, обмена профессиональным опытом по интеграции с европейскими финансовыми рынками, предоставив возможность наладить взаимовыгодные партнерские отношения. В мероприятии приняли участие представители коммерческих банков, правительства и ЦБ РА,  а также международные финансовые организации и представители банковского сообщества Грузии.

На форуме поднимались вопросы комплаенс-риска, доступа к корреспондентским счетам и рынкам капитала,  а также внедрения стандартов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). От Ардшинбанка в дискуссии принял участие член Совета банка Александр фон Гляйх. В своем выступлении он, в частности,   отметил роль Ардшинбанка в стремлении сделать эти принципы частью своей культуры.

"Стандарты ESG в наши дни играют все более значимую роль в управлении банками. Еще несколько лет назад это была одна из многих важных функций регулирования деятельности Ардшинбанка, теперь же она уже является частью его бизнес-модели: "зеленое" кредитование, "зеленые" облигации, энергоэффективность, утилизация отходов и многое другое. Могу с уверенностью сказать, что в этой области на армянском рынке Ардшинбанк является пионером. Например, мы стали первым банком на рынке, кто установил ECB-сертифицированное программное обеспечение, Climcycle, с помощью которого мы уже сейчас можем измерять и управлять основными  показателями ESG в соответствии с гораздо более строгими европейскими требованиями",- подчеркнул фон Гляйх.

Ардшинбанк является лидирующим банком в Армении, предлагающим диверсифицированные универсальные банковские услуги, включая розничные и корпоративные, инвестиционно-банковские услуги, а также решения в сфере управления личными активами (private banking & wealth management).

У Банка более 385 000 клиентов, которых обслуживают более 1700 сотрудников, а также сильная многоканальная платформа продаж с 65 филиалами, поддерживаемая комплексной платформой мобильного и онлайн-банкинга.

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена, а также единственной компанией из Армении, которая выпустила публичные еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках капитала.

Ардшинбанк стремится инвестировать в сектор альтернативной энергетики, продвигаясь по пути "зеленого" банкинга. Деятельность банка основана на социальной и экологической ответственности в сочетании с сильным корпоративным управлением.

Деятельность банкa регулируется Центральным банком Республики Армения. -0-

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10:24 12.11.2024

Banking Forum 2024, Ардшинбанк
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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