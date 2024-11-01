Армения субсидирует 50% расходов армянских компаний на сертификацию товаров для экспорта на внешние рынки

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Государство субсидирует 50% расходов армянских компаний на сертификацию товаров, предназначенных для экспорта на внешние рынки, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.



«Если армянские производители захотят приобрести сертификаты или иные документы, удостоверяющие качество их продукции, с целью экспорта на внешние рынки, то государство субсидирует 50% расходов. Эти сертификаты стоят десятки тысяч долларов и порой приходится получать их по несколько штук на каждый товар. Это - программа содействия и диверсификации экспорта», - отметил Папоян на бюджетных обсуждениях в парламенте.



Министр заявил, что государство готово также с определенными ограничениями оказать содействие всем тем компаниям, которые экспортируют продукцию на новые рынки, и субсидировать часть затрат на логистику.



«Мы сейчас планируем также различные виды содействия. Оно будет направлено на содействие экспорту, повышение представленности армянских товаров на новых рынках, повышение стандартов», - сказал Папоян. –0--



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10:46 01.11.2024