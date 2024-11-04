Армянские авиакомпании - на пути к выходу из "черного списка" ЕС: решено 40 из 41 проблем - Саносян

Армянские авиакомпании - на пути к выходу из "черного списка" ЕС: решено 40 из 41 проблем - Саносян

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян сообщил, что была выявлена 41 проблема, из-за которой армянские авиакомпании попали в "черный список" ЕС. На текущий момент решено 40. 

"Одна проблема будет устранена в декабре. Наша главная проблема заключалась в дефиците инспекторов. Частично эта проблема решена и несколько специалистов сейчас на этапе переподготовки, которая закончится в середине декабря", - сказал он, не назвав остальные 40.

Министр отметил, что Армения близка к тому, чтобы обратиться к европейским партнерам, чтобы они провели исследование, по итогам которого авиакомпании будут исключены из "черного списка".

"Мы обратились к коллегам, чтобы разработать рабочий график, план и этапы, по которым должны пройти армянская авиация, чтобы выйти из "черного списка". 13 ноября у нас назначено видеосовещание, во время которого будет выработана "дорожная карта", - сказал Саносян.

В 2020 году Европейская комиссия обновила список авиационной безопасности (EU Air Safety List), согласно которому все сертифицированные в Армении авиакомпании не имеют права совершать рейсы в страны Евросоюза за исключением эвакуационных и гуманитарных рейсов, а также рейсов, реализуемых в медицинских целях. Решение было принято после слушаний с Комитетом гражданской авиации Армении и шестью армянскими авиакомпаниями.

Как отмечал в январе текущего года замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, армянские авиакомпании могут быть исключены из "черного списка" Европейской комиссии в ближайшие 2 года. В октябре прошлого года он заявлял, что уже устранено 30 нарушений из зафиксированных ранее 41. -0-

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16:01 04.11.2024

Армения, авиакомпании, "черный список" ЕС, Гнел Саносян
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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