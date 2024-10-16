ЕБРР и ЕС предоставили $5 млн. «АКБА Лизинг» для финансирования малого и среднего бизнеса

ЕРЕВАН, 16 октября. /АРКА/. Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Армении смогут воспользоваться новым финансированием в размере $5 млн., предоставленным Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюзом посредством «АКБА Лизинг», сообщает пресс-служба ЕБРР.



Кредит ЕБРР в размере $5 млн. (4,6 миллиона евро) дополняется грантами ЕС в размере до 12,5% от каждого отдельного кредита ММСБ, а также бесплатными местными и международными консультационными услугами, которые финансируются в рамках инициативы EU4Business.



Эту новую кредитную линию «АКБА Лизинг» предоставит армянским компаниям в форме лизинга, что позволит им инвестировать в современное оборудование и модернизацию производства, а также повысить качество продукции и усилить меры по охране труда и технике безопасности. Не менее 70% кредита, предоставленного «АКБА Лизинг», будет направлено на финансирование инвестиций в зеленые технологии, чтобы помочь компаниям развивать свои экологические практики и улучшать эффективность использования ресурсов.



100%-ным акционером «АКБА Лизинг» - лидера армянского лизингового рынка, является Акба банк, давний партнер ЕБРР, специализирующийся на ММСБ и сельскохозяйственном секторе.



ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Армении. На сегодняшний день Банк инвестировал более 2,4 млрд. евро в 220 проектов в стране, где он поддерживает развитие частного сектора и переход к устойчивой, зеленой экономике. -0-



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16:46 16.10.2024