Эксклюзивные предложения Америабанка: площадка MyHome и льготные кредиты

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Америабанк на TOON EXPO 2024 представил площадку MyHome — первую и единственную на рынке, которая предлагает комплексное онлайн-решение для покупки недвижимости на первичном рынке, от выбора жилья до одобрения ипотеки. Клиентам достаточно посетить нотариальную контору для подтверждения договоров.



На платформе MyHome представлены 133 проекта 70 застройщиков с более чем 3700 квартирами. С этого года на платформе уже представлены предложения вторичного рынка: более 1000 квартир от 31 брокера.



Посетители выставки получат специальное предложение на онлайн-кредит на покупку жилья на первичном рынке под 12,5% годовых (вместо 13%).



Руководитель команды продуктов ипотечного кредитования Лиана Агаян заявила журналистам, что TOON EXPO - важнейшее мероприятие года, которое объединило на одной площадке всех участников рынка, покупателей и продавцов, банки, застройщиков и брокеров.



"Мы всегда придавали важность изучению потребностей наших клиентов. Сегодня также имеем возможность выслушать их предложения, что позволит нам улучшить наши продукты в будущем. Мы строим с нашими застройщиками стабильные, доверительные и долгосрочные отношения. Сегодня мы разработали выгодное предложение, которое даст возможность участникам TOON EXPO приобрести жилье своей мечты по более низкой ставке и на более низких ценовых условиях", - сказала Агаян.



Твой дом в Армении: ипотечный кредит для соотечественников Диаспоры



Независимо от страны проживания соотечественники из Диаспоры могут оформить ипотечный кредит Америабанка и купить, отремонтировать или построить дом в любом уголке Армении.



Кредит предоставляется независимо от места проживания заявителя и зарегистрированных в Республике Армения доходов, а также без платы за предоставление и обслуживание.



Инвестиционный кредит на покупку дома за рубежом



Инвестиционный кредит Америабанка является первым и пока единственным видом кредита в Армении, с помощью которого можно купить недвижимое или движимое имущество за границей и получать тем самым дополнительный доход. Можно также подать заявку на получение кредита как физическое лицо для покупки доли в армянских и иностранных компаниях или для инвестирования в бизнес.



По инвестиционным кредитам Америабанк предлагает посетителям выставки процентную ставку на 1% ниже стандартной процентной ставки банка по драмовым, долларовым и евро кредитам - 13%, 9,5% и 7,5% годовых, соответственно.



Об Америабанке



Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ипродолжает совершенствовать уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные площадки, которые направлены на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей.



Америабанк как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает целостные решения, улучшающие качество жизни.



Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении. -0-



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18:27 25.10.2024