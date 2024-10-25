Эксклюзивные предложения Америабанка: площадка MyHome и льготные кредиты

Эксклюзивные предложения Америабанка: площадка MyHome и льготные кредиты

ЕРЕВАН, 25 октября. /АРКА/. Америабанк на TOON EXPO 2024 представил площадку MyHome — первую и единственную на рынке, которая предлагает комплексное онлайн-решение для покупки недвижимости на первичном рынке, от выбора жилья до одобрения ипотеки. Клиентам достаточно посетить нотариальную контору для подтверждения договоров.

На платформе MyHome представлены 133 проекта 70 застройщиков с более чем 3700 квартирами. С этого года на платформе уже представлены предложения вторичного рынка: более 1000 квартир от 31 брокера.

Посетители выставки получат специальное предложение на онлайн-кредит на покупку жилья на первичном рынке под 12,5% годовых (вместо 13%).

Руководитель команды продуктов ипотечного кредитования Лиана Агаян заявила журналистам, что TOON EXPO - важнейшее мероприятие года, которое объединило на одной площадке всех участников рынка, покупателей и продавцов, банки, застройщиков и брокеров. 

"Мы всегда придавали важность изучению потребностей наших клиентов. Сегодня также имеем возможность выслушать их предложения, что позволит нам улучшить наши продукты в будущем. Мы строим с нашими застройщиками стабильные, доверительные и долгосрочные отношения. Сегодня мы разработали выгодное предложение, которое даст возможность участникам TOON EXPO приобрести жилье своей мечты по более низкой ставке и на более низких ценовых условиях", - сказала Агаян. 

Твой дом в Армении: ипотечный кредит для соотечественников Диаспоры

Независимо от страны проживания соотечественники из Диаспоры могут оформить ипотечный кредит Америабанка и купить, отремонтировать или построить дом в любом уголке Армении.

Кредит предоставляется независимо от места проживания заявителя и зарегистрированных в Республике Армения доходов, а также без платы за предоставление и обслуживание.

Инвестиционный кредит на покупку дома за рубежом

Инвестиционный кредит Америабанка является первым и пока единственным видом кредита в Армении, с помощью которого можно купить недвижимое или движимое имущество за границей и получать тем самым дополнительный доход. Можно также подать заявку на получение кредита как физическое лицо для покупки доли в армянских и иностранных компаниях или для инвестирования в бизнес.

По инвестиционным кредитам Америабанк предлагает посетителям выставки процентную ставку на 1% ниже стандартной процентной ставки банка по драмовым, долларовым и евро кредитам - 13%, 9,5% и 7,5% годовых, соответственно. 

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением и играет важную роль в экономике Армении. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ипродолжает совершенствовать уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные площадки, которые направлены на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей.

Америабанк как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает целостные решения, улучшающие качество жизни.

Банк контролируется со стороны Центрального банка Армении. -0-

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18:27 25.10.2024

Америабанк, ипотека, MyHome, инвестиции, кредит
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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