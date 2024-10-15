Греческая SKY Express начнет летать из Афин в Ереван с 6 ноября

Греческая SKY Express начнет летать из Афин в Ереван с 6 ноября

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Авиакомпания SKY Express начнет выполнение полетов по направлению Афины-Ереван-Афины. Об этом сообщает ЗАО «Армения» Международные аэропорты».

"С 6 ноября 2024 года греческая авиакомпания SKY Express начнет выполнение полетов по направлению Афины–Ереван-Афины с частотой полетов 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении. 

SKY Express — греческая авиакомпания со штаб-квартирой в международном аэропорту Ираклиона. Она была основана в 2005 году и выполняет ряд рейсов, обслуживая 35 внутренних и восемь международных направлений. -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

11:13 15.10.2024

SKY Express, Ереван, Афины
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

19:23 В Армении планируют полностью перейти на электронные трудовые договора с 2026 года

17:36 СК Армении передал в суд материалы примерно по 600 военнослужащим по делам, связанным с 44-дневной войной

17:30 В уголовном деле по фонду ANIF нет обвиняемого - глава СК Армении

Самые популярные

В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
13/10 В течение двух недель вся партия из 171 нового автобуса и 15 ...
« Октябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×