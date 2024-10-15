Греческая SKY Express начнет летать из Афин в Ереван с 6 ноября

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Авиакомпания SKY Express начнет выполнение полетов по направлению Афины-Ереван-Афины. Об этом сообщает ЗАО «Армения» Международные аэропорты».



"С 6 ноября 2024 года греческая авиакомпания SKY Express начнет выполнение полетов по направлению Афины–Ереван-Афины с частотой полетов 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.



SKY Express — греческая авиакомпания со штаб-квартирой в международном аэропорту Ираклиона. Она была основана в 2005 году и выполняет ряд рейсов, обслуживая 35 внутренних и восемь международных направлений. -0-



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11:13 15.10.2024