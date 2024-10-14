MONT TECH стала официальным дистрибьютором решений VMware на рынке СНГ

ЕРЕВАН, 14 октября. /АРКА/. Дистрибьютор программного обеспечения и программно-аппаратных решений компания MONT TECH подписала контракт с MBCOM Technologies, управляющей бизнесом VMware в Африке, СНГ, Восточной Европе (за исключением Польши, Чехии и Словакии) и на Ближнем Востоке. MONT TECH, в портфеле которой представлены решения более чем 250 вендоров, стала официальным дистрибьютором решений VMware by Broadcom на территории СНГ.

Партнеры MONT TECH и их заказчики получают доступ ко всей линейке продуктов VMware, а также к экспертизе по их внедрению и к квалифицированной техподдержке. На территории Армении MONT TECH представлена кампанией MONT LLC.

Как отметил представитель MBCOM, старший менеджер канала Michael Wilson, MBCOM много лет успешно сотрудничает с MONT TECH по линейке продуктов Broadcom/Symantec: «Мы уверены, что совместными усилиями, используя технические компетенции, партнерскую сеть и широкое присутствие MONT TECH в регионе, сможем добиться хороших результатов и в продвижении на рынке продуктов VMware».







Фото: MONT TECH



Компания VMware, основанная в 1998 году в США, известна как ведущий поставщик ПО для виртуализации и облачных вычислений. В 2023 году в результате крупнейшей M&A-сделки в истории ИТ-индустрии компания Broadcom, мировой лидер по разработке полупроводников и ПО, приобрела VMware за $65 млрд.

Флагманский программный продукт VMware – платформа vSphere, виртуализирующая вычислительную инфраструктуру компании за счет так называемых виртуальных машин (ВМ). Гипервизор, инновационная технология от VMware, позволяет запускать на одном физическом сервере нескольких независимых, работающих параллельно ВМ с разными или одинаковыми операционными системами.

Решения VMware применяются в разных отраслях и подходят как для крупного бизнеса, так и для МСБ. «Для нас, как одного из крупнейших в СНГ дистрибьюторов ПО, очень важно иметь в своем портфеле решения VMware, чтобы иметь возможность удовлетворить более широкий спектр запросов наших партнеров, - прокомментировал событие генеральный директор MONT TECH Тимофей Москалев.

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10:03 14.10.2024