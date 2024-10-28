От AN Audit до Nexia Armenia: путь доверия длиной в 20 лет

От AN Audit до Nexia Armenia: путь доверия длиной в 20 лет

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Компания AN Audit, надежный и ведущий партнер в сфере финансовых услуг на протяжении 20 лет, стал полноправным членом глобальной аудиторско-консалтинговой сети Nexia и отныне будет работать под названием Nexia Armenia.

В течение двух десятилетий AN Audit предоставлял качественные бухгалтерские, аудиторские, налоговые и финансовые консалтинговые услуги в Армении, став надежным и стабильным партнером.

Присоединившись к глобальной сети Nexia, компания получает возможность предложить более обширный и комплексный пакет услуг, включая трансфертное ценообразование, оценку бизнеса, внедрение систем управления бизнесом, подготовку отчетов об устойчивом развитии в соответствии с высокими международными стандартами. Это также важный поворотный момент для партнеров компании, поскольку в результате у них появятся все необходимые ресурсы для эффективной работы как на местном, так и на международном рынках.

По случаю этого важного события состоялось торжественное мероприятие, ознаменовавшее новый этап в истории компании Nexia Армения. На мероприятие были приглашены партнеры компании, представители госведомств, лидеры отрасли, а также гости из головного офиса Nexia, Грузии, Таджикистана, стран Балтии. Мероприятие стало хорошей возможностью для развития двусторонних отношений.

О Nexia Armenia

Компания Nexia Armenia, ранее известная как AN Audit, является консалтинговой фирмой, предлагающий полный спектр аудиторских, бухгалтерских, налоговых и финансовых услуг. Являясь частью сети аудиторско-консалтинговых компаний Nexia, входящей в десятку крупнейших компаний мира, Nexia Armenia предлагает своим партнерам комплексный пакет услуг, предоставляя бизнес-услуги также за пределами Армении.

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13:07 28.10.2024

Nexia Armenia, компания, Армения
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