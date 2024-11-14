OVIO запускает услугу OVIO Cloud в своем центре обработки данных

ЕРЕВАН, 14 ноября. /АРКА/. Компания OVIO запустила новый облачный сервис OVIO Cloud, который состоит из двух кластеров: G-Cloud и B-Cloud, сообщает пресс-служба компании.



Кластер G-Cloud предназначен для госсектора и включает в себя функционал, предназначенный для нужд госорганов.



Для бизнеса создан кластер B-Cloud, функционал которого адаптирован под нужды бизнеса.



Облачный сервис OVIO Cloud работает на серверной системе, оснащенной процессорами последнего поколения Intel Xeon(R) Gold и оперативной памятью DDR5. Система хранения данных – All-Flash, состоящая из высокоскоростных твердотельных накопителей (SSD) NVMe. Сервис OVIO Cloud, основанный на физических серверах, оснащенных новейшими технологиями, позволяет использовать ресурсоемкие ПО в рамках своего облачного сервиса. Помимо доступа к интернету, к серверам облачной платформы также можно подключить отдельные каналы передачи данных. На облачной площадке посредством портала самообслуживания можно сделать резервные копии серверов.



«Облачные сервисы занимают ключевое место среди предложений нашей компании, и мы считаем запуск облачного сервиса OVIO Cloud стратегически важным шагом. Последнее особенно важно для госсектора, поскольку поднимает надежность хранения данных на новый уровень.

Одним из преимуществ сервиса OVIO Cloud является портал самообслуживания клиентов, благодаря которому у клиентов будет возможность в режиме онлайн вносить изменения в объёмах облачных услуг и других параметрах», - отметил генеральный директор OVIO Айк Фарамазян.



Центр обработки данных OVIO является крупнейшим в регионе и построен с соблюдением высоких стандартов надежности оборудования и инфраструктур TIER III, что предполагает питание от двух высоковольтных подстанций электроснабжения, систему резервного охлаждения, бесперебойную работу центра обработки данных во время технического обслуживания и обновлений, а также другие преимущества. Эта надежная инфраструктура обеспечит клиентам бесперебойный доступ к данным и обслуживание в режиме 24/7.



Центр обработки данных OVIO имеет 216 серверных стоек общей мощностью 2 МВт и построен в соответствии с авторитетными международными стандартами ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и TIER III.



Он обеспечивает безопасную обработку и хранение данных для крупного и малого бизнеса, а также государственных учреждений, позволяя сэкономить огромные суммы, необходимые для приобретения и обслуживания дорогостоящего оборудования. Структура расположена в городе Абовяне, всего в 16 километрах от столицы Еревана, его стратегическое расположение обеспечивает удобство и быстрый доступ как для местных, так и для международных клиентов, предоставляя широкий спектр решений. -0-



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17:50 14.11.2024