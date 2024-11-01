Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось более чем на $26 млрд. с начала 2024 года - Bloomberg

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось более чем на $26 млрд. с начала 2024 года - Bloomberg

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $26,274 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, пишет ТАСС, с начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд, а состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. В то же время сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $6,46 млрд, до $14,6 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. -0-

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11:47 01.11.2024

Bloomberg, богатейшие россияне
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