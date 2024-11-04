Ставка на Super-app и дивиденды: TelCell заявляет об интересе инвесторов к акциям компании

ЕРЕВАН, 4 ноября. /АРКА/. Выпущенные компанией TelCell акции пользуются большим интересом у инвесторов, что свидетельствует о динамичном развитии, видимом росте и доверии, заявил генеральный директор ОАО «Тел-Селл» Артем Казарян.



Глава компании TelCell Артем Казарян и заместитель генерального директора компании «Армброк» Аракся Арутюнян рассказали о целях IPO, о том, как проходит процесс размещения, а также о преимуществах и рисках инвестирования в ценные бумаги.



18 сентября компания TelCell объявила о публичном размещении (IPO) около 4 млн. акций общей стоимостью около 1,5 млрд. драмов. Размещение акций осуществляет инвестиционная компания «Армброк», а хранение ценных бумаг – Центральный депозитарий Армении. Цена одной акции – 400 драмов, минимальное количество для первой покупки – 10 акций, максимальное – 500 тысяч акций. Стать акционером TelCell можно при помощи приложения TelCell Wallet или в офисе компании «Армброк».



«Мы достигли такого этапа развития, когда следующим шагом должен стать поиск новых площадок для расширения, и одна из возможностей – вывести акции на продажу и стать достоянием общественности», - отметил Казарян.



О целях, процессе размещения и дивидендах



«Продажа выпущенных TelCell акций активно продолжается, тысячи клиентов-физлиц, а также юрлица, в числе которых есть довольно известные и авторитетные компании, стали нашими акционерами и уже сделали свои важнейшие инвестиции в одну из финансовых экосистем Армении», - сказал Казарян.



Он пояснил, что компания более нацелена на розничный рынок, преследуя цель иметь больше акционеров, пусть и с небольшой долей, и что 17-летняя деятельность TelCell обеспечила такую стабильную поддержку, которая подтолкнет людей к принятию выгодного финансового решения.



«Мы создаем в Армении новую инвестиционную культуру, и каждый получает возможность стать движущей силой финансовых и технологических инноваций», - сказал гендиректор TelCell.







По его словам, конечный срок первичной публичной продажи – 30 ноября текущего года, то есть ровно месяц, чтобы воспользоваться эксклюзивной возможностью стать акционером одной из передовых финтех-компаний Армении.



«Это привлекательная возможность, особенно с учетом того, что мы нацелены на выплату большего количества дивидендов: мы намерены не менее 50% своей годовой прибыли размещать в виде дивидендов», - подчеркнул Казарян.



Он пояснил, что дивиденды будут распределяться в мае-июне 2025 года, и в этот период прибыльность может составить 7-7,5%.



«Это довольно амбициозное и беспрецедентное предложение, особенно среди компаний наподобие нашей», - сказал руководитель TelCell.



По данным компании, за последние 7 лет TelCell зафиксировала среднегодовой рост прибыли на 37%. В 2024 году, по прогнозам, удастся обеспечить прибыль в размере около 2 млрд. драмов.



По словам замгендиректора компании «Армброк» Аракси Арутюнян, беспрецедентной активности способствовала доступность инвестирования.



«Мы убеждены, что финансового и технологического потенциала TelCell более чем достаточно, чтобы привлечь внимание индивидуальных и институциональных инвесторов», - сказала она.



По ее оценкам, данное размещение имеет особое значение с точки зрения развития как рынка капитала, так и финтех-сектора Армении, а также дальнейшего внедрения инновационных подходов.



В ответ на вопрос агентства «АРКА» Арутюнян сообщила, что среди инвесторов есть представители финансовой сферы, институциональных структур, реального сектора экономики, а также индивидуальные инвесторы.



«Именно это и было целью – наличие индивидуальных инвесторов, поскольку если инвестиции осуществляли бы несколько групп людей по большим лотам, объем свободного оборота не был бы обеспечен и не была бы достигнута цель привлечения широких слоев общества», - пояснила она.



Трансформация в маркетплейс



«Наша основная цель – развитие финтех-сектора. Мы намерены направить наличный (оборот) в сторону безналичного, и в этом контексте максимально развивать онлайн-инструменты», - сказал гендиректор TelCell, отвечая на вопрос агентства «АРКА».



Он пояснил, что в планах TelCell – создание «super-app», а именно трансформация приложения компании в своеобразный маркетплейс, в площадку, где можно будет воспользоваться множеством возможностей и финансовых инструментов.



«Мы уже начали внедрять ряд инструментов для обеспечения этой платформы, в том числе карту Visa Digital, кредитные продукты. В будущем планируется сотрудничество практически со всеми игроками финансового сектора», - сказал Казарян.



Вклады или ценные бумаги?



Замгендиректора «Армброк» Аракся Аруюнян сообщила, что в последние годы граждане Армении стали больше вкладывать свои накопления в долговые инструменты, в том числе в корпоративные облигации банков.







«Теперь же происходит переход от облигаций к акциям. В последние годы несколько компаний вышли на IPO и успешно осуществили его. А удачный опыт – это лучший способ обучения», - сказала она.



Как будет развиваться финансовый рынок?



По прогнозам Артема Казаряна, финансовый рынок Армении в краткосрочном периоде пойдет по пути развития и международной интеграции долговых и долевых инструментов, что может создать очень широкие возможности для местного бизнеса.



Отметив, что вклад – это сберегательный инструмент, а акции и облигации – это инвестиции, предполагающие как прирост и расширение бизнеса, так и риски, он посоветовал прибегнуть к диверсификации портфеля не только для получения большего дохода, но и для уравновешивания рисков.



«Это – грамотный подход к управлению собственными финансами как для физлиц, так и для юрлиц», - подытожил гендиректор TelCell.



О компании TelCell



Биллинговая компания TelCell основана в 2007 году как первая компания, предоставляющая услуги платежных терминалов в Армении. В настоящее время она располагает крупнейшей терминальной сетью и гибким приложением TelCell Wallet. Компания сумела сохранить лидирующие позиции на высококонкурентном рынке и диверсифицировала свой портфель по ряду стратегических направлений, создав экосистемный бизнес.



Подробности о покупке акций можно узнать по ссылке (invest.telcell.am).



Компания TelCell контролируется Центральным банком Армении. ($1 - 387.62 драма) -0-



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11:44 04.11.2024