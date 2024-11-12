В Армении планируется разбить интенсивные сады на 7700 га, это потребует 200-230 млрд. драмов инвестиций - замминистра

В Армении планируется разбить интенсивные сады на 7700 га, это потребует 200-230 млрд. драмов инвестиций - замминистра

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. В рамках программы интенсивного садоводства c 2018 года в Армении уже получены заявки на создание садов на приблизительно 7700 гектарах, планируется привлечь инвестиции в размере 200-230 млрд. драмов, заявил заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян. 

«В настоящее время уже разбиты сады на порядка 2 600 гектарах. Цель правительства – формирование новой культуры садоводства. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта культура уже сформировалась в Армении и она имеет большой потенциал развития», - отметил Ходжоян на пресс-конференции во вторник. 

Он сообщил, что в 2024 году получены заявки на создание садов на 780 гектарах, компенсация будет распространяться на 120 гектаров. 

«До конца года планируется компенсировать порядка 1,7 млрд. драмов. В 2021 году правительство установило годовой показатель по созданию садов на порядка 1000 гектарах, каждый год этот показатель перевыполняется», - сказал Ходжоян. 

Замминистра заявил также, что самый большой показатель по созданию садов зафиксирован в Армавирской, Арагацотнской, Котайкской и Араратской областях республики. --0--

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13:15 12.11.2024

интенсивные сады, Армения, Ходжоян
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