В Армении планируют полностью перейти на электронные трудовые договора с 2026 года

ЕРЕВАН, 15 октября. /АРКА/. Парламентская комиссия по труду и социальным вопросам на заседании во вторник дала положительное заключение законопроекту о полном переходе на электронные трудовые договора с 2026 года.



По словам замглавы Министерства труда и социальным вопросам Рубена Саркисяна, предложенные ведомством поправки позволят проследить за соблюдением договорных обязательств работодателей, а также за составлением самих договоров.



«Электронную систему должен разработать Комитет по госдоходам, а доступ к ней должны получить налоговая инспекция, Инспекционный орган по здравоохранению и труду, а также Служба миграции», - сказал Саркисян во время обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс и поправок в смежные законы.



Данную систему предложено внедрить поэтапно: добровольную с 1 июня 2025 года, а обязательную – с 1 января 2026 года.



«Армения может стать первой страной, которая полностью внедрит эту систему. Поэтому избран поэтапный метод перехода, который направлен на подготовку людей. Безусловно, есть риски, но мы попытались учесть их и сделать максимально управляемыми. Рисков не так много, чтобы мы отступили от этой идеи», - подчеркнул Саркисян.



Он напомнил, что с 2025 года все работающие граждане должны будут иметь электронную подпись либо другой способ идентификации, а с 2026 года представлять финансовые декларации. То есть, никакого дополнительного бремени для работающих граждан и работодателей не будет.



«В системе будут видны не только подписанные договора, но и расторгнутые. То есть вся цепочка. Таким образом, можно будет получить объективную информацию относительно существующего рынка труда», - сказал Саркисян. -0-



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19:23 15.10.2024