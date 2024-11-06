В Армении собираются маркировать молочную продукцию, чтобы не вводить покупателей в заблуждение

В Армении собираются маркировать молочную продукцию, чтобы не вводить покупателей в заблуждение

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении собираются ввести маркировку по цветам для молочной продукции.

Эта инициатива по регламентированию требований при реализации молочной продукции в первом чтении была обсуждена в среду на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам. 

Она направлена на предотвращение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также на защиту жизни и здоровья.

При реализации молочной продукции без молочного жира будет предусмотрена отдельная полка зеленого цвета, а при реализации заменителя молочного жира - оранжевого. 

Соответственно, ветеринарный сертификат или этикетка на продукцию животного происхождения и сырье местного производства должны быть размещены на видном для потребителя месте, что позволит ему идентифицировать происхождение продукта или сырья.

Поскольку по регламенту возникли разногласия, голосование по проекту было перенесено после дополнительного обсуждения. К рабочей дискуссии также будут привлечены специалисты.

Вопрос будет поставлен на голосование на следующем заседании комиссии. –0--

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

15:20 06.11.2024

молочная продукция, Армения, маркировка
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

18:55 Пашинян отправился с рабочим визитом в Венгрию

17:18 Объём строительства в Армении за 9 месяцев вырос на 15,9%, до 406,4 млрд. драмов

16:59 Валовое производство в сельском и лесном хозяйствах и рыбоводстве в Армении за 9 месяцев выросло на 2% до 665 млрд. драмов

Самые популярные

Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
05/11 Продовольственные товары в Армении в октябре подешевели на 0,...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×