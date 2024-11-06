В Армении собираются маркировать молочную продукцию, чтобы не вводить покупателей в заблуждение

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. В Армении собираются ввести маркировку по цветам для молочной продукции.



Эта инициатива по регламентированию требований при реализации молочной продукции в первом чтении была обсуждена в среду на заседании парламентской комиссии по экономическим вопросам.



Она направлена на предотвращение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также на защиту жизни и здоровья.



При реализации молочной продукции без молочного жира будет предусмотрена отдельная полка зеленого цвета, а при реализации заменителя молочного жира - оранжевого.



Соответственно, ветеринарный сертификат или этикетка на продукцию животного происхождения и сырье местного производства должны быть размещены на видном для потребителя месте, что позволит ему идентифицировать происхождение продукта или сырья.



Поскольку по регламенту возникли разногласия, голосование по проекту было перенесено после дополнительного обсуждения. К рабочей дискуссии также будут привлечены специалисты.



Вопрос будет поставлен на голосование на следующем заседании комиссии. –0--



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15:20 06.11.2024