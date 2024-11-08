В Армении в сентябре совершено более 4,6 тыс. сделок по купле-продаже недвижимости, среди иностранцев больше всего – гражданами РФ

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. На рынке недвижимости Армении в сентябре 2024 года были совершены 4 643 сделки по купле-продаже против 3 807 сделок в сентябре 2023 года и против 4 822 – в августе текущего года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.



Более всего сделок в отчетный месяц – 1 598 (34,4% от общего числа) – было совершено в Ереване, менее всего – 77 (1,7%) в Вайоц Дзоре.



В сфере купли-продажи недвижимости превалируют сделки с землей (1 916 или 41,2% от общего числа). Совершены также 1 380 сделок с квартирами в многоквартирных зданиях (29,7%), 606 сделок с жилыми домами (13,1%), 515 сделок с гаражами (11,1%), 171 сделка со строениями общественного значения (3,7%) и 55 сделок со строениями производственного значения (1,2%).



В сентябре текущего года в Армении иностранные граждане совершили 153 сделки по купле недвижимости. Из них 100 сделок совершены гражданами России, 23 – гражданами государств Европы, 15 – США, 7 – стран СНГ (без учета РФ), 3 – Ирана, 1 – Сирии, а 4 сделки совершены гражданами других государств.



Из 153 сделок по купле недвижимости, совершенных иностранными гражданами, по 72 пришлась на долю рынка квартир в многоквартирных зданиях, 28 – жилых домов, 25 – рынка земли, 19 – гаражей, 8 – рынка строений общественного значения и 1 – рынка строений производственного значения. Более всего иностранцы покупали недвижимость в Ереване (95 сделок), менее всего – в Сюникской области (1 сделки). В Вайоцдзорской области сделок не было.



При этом в отчетный месяц текущего года иностранные граждане в Армении совершили 198 сделок по продаже недвижимости. Так, 156 сделок были совершены гражданами России, 15 – гражданами государств Европы, 12 – гражданами США, 8 – стран СНГ (без учета РФ), 6 – Ирана, а 1 сделка пришлась на долю граждан других государств.



Из 198 сделок по продаже недвижимости иностранными гражданами 69 были совершены на рынке квартир в многоквартирных зданиях, 64 – на рынке земли, 49– жилых домов, по 8 – гаражей и строений общественного значения. На рынке строений производственного значения сделок не было. Более всего иностранные граждане продавали недвижимость в Ереване (61 сделка), менее всего – в Вайоцдзорской области (3 сделки). -0-



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13:36 08.11.2024