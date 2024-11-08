В Армении в сентябре совершено около 19,5 тыс. сделок на рынке недвижимости, за месяц зарегистрирован спад

ЕРЕВАН, 8 ноября. /АРКА/. В Армении в сентября 2024 года совершены 19 494 сделки на рынке недвижимости против 17 253 сделок в сентябре 2024 года и против 20 178 сделок в августе этого же года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.



Более всего сделок в отчетный месяц совершено в Ереване – 5 611 (28,8% от общего числа), менее всего в Вайоц Дзоре – 292 (1,5%). В Котайке совершены 3 263 сделки (16,7%), в Арарате – 1 784 (9,2%), в Армавире - 1 579 (8,1%), в Арагацотне – 1 378 (7,1%), в Тавуше – 1 257 (6,4%), в Лори – 1 208 (6,2%), в Гегаркунике – 1 079 (5,5%), в Шираке – 1 069 (5,5%) и в Сюнике – 974 (5%).



В общей структуре превалируют сделки по отчуждению недвижимости – 7 152 (36,7% от общего числа), в том числе 4 643 сделки по купле-продаже, 2 184 – по передаче в дар, 78 – по обмену. При этом совершены также 3 442 сделки по наследованию (17,7% от общего числа), 3 298 сделок по первичной регистрации (16,9%), 2 671 сделка по залогу (13,7%), 1 186 сделок по перерегистрации (9,3%), 854 сделки по аренде (4,4%) и 261 сделка по легализации (1,3%).



При этом в сентябре из общего числа сделок на рынке недвижимости наибольшее количество пришлось на сделки с землей – 7 702 (39,5%). В отчетный месяц этого года совершены также 4 791 сделка с квартирами в многоквартирных зданиях (24,6%), 4 325 сделок с жилыми домами (22,2%), 1 416 сделок со строениями общественного значения (7,3%), 918 сделок с гаражами (4,6%) и 342 сделки со строениями производственного значения (1,8%). -0-



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11:07 08.11.2024