Внедрение системы всеобщего медстрахования откладывается в Армении - министр

ЕРЕВАН, 1 ноября. /АРКА/. Министр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщил, что в госбюджете на 2024 год были заложены расходы в размере 18 млрд. драмов на внедрение системы всеобщего медицинского страхования, однако эти средства не были потрачены на эту цель, поскольку внедрение системы не началось.



"Часть средств была перераспределена на другие программы", - отметил Ованнисян при обсуждении госбюджета на 2025 год.



Он сообщил, что в госбюджете на 2025 год уже учтено то обстоятельство, что система не будет внедрена в 2025 году, поэтому в проекте бюджета нет соответствующей статьи расходов.



В начале февраля 2023 года правительство Армении утвердило концепцию всеобщего медицинского страхования, предусматривающую поэтапное введение системы с 2023-2027 гг. с охватом всех видов медицинских услуг, за исключением стоматологии и пластической хирургии. Предполагается создание страховой инфраструктуры, которая позволит оказывать медицинские услуги одинакового качества и доступности для всех групп бенефициаров, независимо от социального положения.



Согласно проекту, в течение ближайших лет присоединение к системе будет добровольным, а с 2025 года в нее будут вовлечены пенсионеры за счет государства. С 2027 года система станет обязательной для всех граждан. -0-





Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

13:48 01.11.2024