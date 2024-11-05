Юнибанк предлагает упрощенное бизнес кредитование без финансового анализа предприятий

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить в Юнибанке доступные кредиты на развитие бизнеса по упрощенной процедуре. Кредитные средства по кредиту «Упрощенный» предоставляются без проведения финансово-экономического анализа бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Кредит выдается на срок до 120 месяцев в драмах и долларах США. В рамках акции, которая продлится до конца 2024 года, процентная ставка по кредиту составит 10% годовых, если сумма предоставляется в долларах США и 15% годовых – если в драмах РА. Кредитные средства можно направить на пополнение оборотных средств, капитальные вложения или рефинансирование действующих кредитов.



Программа кредитования Юнибанка по упрощенной схеме призвана облегчить доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий в Армении. Кредит «Упрощенный» значительно ускоряет процесс получения средств, и соответственно, позволяет предпринимателям более оперативно и эффективно решать задачи бизнеса.



Для обеспечения комфортного обслуживания банк предлагает бизнес-клиентам посетить специализированные филиалы: «Байрон» (Ереван, Байрона, 1), «Кентрон» (Ереван, Киевяна, 8, N63), «Комитас» (пр. Комитаса, 27, здание 19), «Ташир Кентрон» (Ереван, Хоренаци, 33), «Малатия» (Ереван, Себастия, 141). Специалисты банка окажут поддержку на всех этапах обслуживания, принимая во внимание специфику бизнеса и поставленные цели.



Бизнес-клиенты Юнибанка могут управлять своими финансами также онлайн - с помощью мобильного приложения для юридических лиц UNIBusiness. Для получения доступа к приложению можно обратиться в филиал Юнибанка. -0-





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12:43 05.11.2024