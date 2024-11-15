За нарушение правил использования ККА в Армении в октябре 213 налогоплательщика оштрафованы на 98 млн. драмов

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. В Армении в октябре 2024 года у 213 налогоплательщиков были зарегистрированы случаи нарушения правил использования контрольно-кассовых аппаратов (ККА), штраф составил 97,96 млн. драмов, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики.



При этом у 14 налогоплательщиков штраф составил 1 млн. драмов и более, общий размер – 41,53 млн. драмов.



Штрафы на 1 млн. драмов и более за нарушение правил использования ККА зарегистрированы в таких сферах, как организация проживания, торговля одеждой, обувью и тканями, общественное питание, торговля жидким и твердым топливом, автогазозаправки, продуктовые магазины, развлечения и спорт, торговля хозтоварами. ($1 - 387.64 драма) -0-



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10:35 15.11.2024