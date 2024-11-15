За нарушение правил использования ККА в Армении в октябре 213 налогоплательщика оштрафованы на 98 млн. драмов

За нарушение правил использования ККА в Армении в октябре 213 налогоплательщика оштрафованы на 98 млн. драмов

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. В Армении в октябре 2024 года у 213 налогоплательщиков были зарегистрированы случаи нарушения правил использования контрольно-кассовых аппаратов (ККА), штраф составил 97,96 млн. драмов, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам республики.

При этом у 14 налогоплательщиков штраф составил 1 млн. драмов и более, общий размер – 41,53 млн. драмов.

Штрафы на 1 млн. драмов и более за нарушение правил использования ККА зарегистрированы в таких сферах, как организация проживания, торговля одеждой, обувью и тканями, общественное питание, торговля жидким и твердым топливом, автогазозаправки, продуктовые магазины, развлечения и спорт, торговля хозтоварами. ($1 - 387.64 драма) -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

10:35 15.11.2024

ККА, КГД, нарушения, налогоплательщики, штраф
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

Главные новости

Сегодня

10:44 Премьер Грузии заявил о готовности посредничества в переговорах Ереван-Баку

10:35 За нарушение правил использования ККА в Армении в октябре 213 налогоплательщика оштрафованы на 98 млн. драмов

09:25 Глава Минфина России назвал криптовалюту хорошим инструментом расчетов для внешней торговли

Самые популярные

Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
08/11 Инвестиции в $8 млрд. могут помочь Армении в декарбонизации э...
« Ноябрь 2024

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Новости Армении
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Регистрация
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.

×