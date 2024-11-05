43 млрд. драмов будет выделено в 2025 году на 5 программ в сфере сельского хозяйства Армении - Папоян

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. В 2025 году в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 35 мероприятий на 43 млрд. драмов в рамках 5 программ, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.



«Большая часть бюджета министерства будет направлена в сферу сельского хозяйства», - сообщил Папоян на бюджетных обсуждениях в парламенте.



По его словам, в частности, будет реализована программа стимулирования сельского хозяйства с 10 мероприятиями в 11,9 млрд. драмов.



«В рамках этой программы 3,7 млрд. драмов планируется направить на субсидирование процентных ставок кредита, предоставляемого с целью заготовки сельскохозяйственного сырья (виноград, молоко, живой скот, шиншилла), а также субсидирование процентных ставок порядка 200 кредиторов», - сказал Папоян.



Министр сообщил также, что 2,9 млрд. драмов будет направлено на мероприятие по субсидированию процентных ставок сельхозкредитов (5 220 кредиторов), 2,4 млрд. драмов будет направлено на 3 инвестиционные программы в сфере животноводства ($1 - 387.09 драма). –0--





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14:39 05.11.2024