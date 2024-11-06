Ардшинбанк признан лучшим в Армении на вторичном рынке корпоративных облигаций

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. По итогам ежегодной церемонии, проводимой Фондовой биржей (AMX Group) и Центральным Депозитарием Армении в рамках конкурса на лучшие финансовые организации страны, Ардшинбанк признан лидером на вторичном рынке корпоративных облигаций.



Напомним, что лучшего дилера рынка выбирают на основании общего голосования дилеров банков и инвестиционных организаций Армении – членов AMX.



Как заявил исполнительный директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян: "Награды 2024 года продемонстрировали растущую динамику рынка капитала Армении и готовность участников соответствовать международным стандартам. Достижения лауреатов способствуют укреплению доверия местных и международных инвесторов к финансовому рынку Армении".



В Ардшинбанке поблагодарили организаторов церемонии за объективную оценку, отметив, что награда - заслуга как сотрудников, так и клиентов банка. В банке также заверили, что и дальше будут расширять свой инвестиционный бизнес во имя формирования развитого рынка капитала, во имя благосостояния клиентов и экономики Армении в целом.



Напомним, что в 2020 году журнал The Banker издательства Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка “Сделкой года ” в Европе. Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (BB- (Стабильный)), Moody's (Ba3 (Стабильный)) и Fitch (BB) - (Стабильный)).



Банк также является единственной компанией из Армении, которая выпустила публичные еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках капитала.





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14:54 06.11.2024