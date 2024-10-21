Армения и Иран активно взаимодействуют в сфере дорожного строительства, транспорта, энергетики - посол

ЕРЕВАН, 21 октября. /АРКА/. Армения и Иран активно взаимодействуют в инфраструктурной сфере, реализуя ряд важных проектов, заявил посол РА в ИРИ Арсен Авакян.



«С участием иранских компаний ведутся строительные работы на 32-километровом участке дороги Каджаран-Агарак дорожно-транспортного проекта «Север-Юг». Помимо важного инфраструктурного значения, этот проект имеет стратегическое, экономическое, цивилизационное и культурное значение. Он станет одним из важных узлов, соединяющих Север с Югом и Персидский залив с Черным морем», - отметил Авакян в интервью иранскому информационному агентству «ISNA».



В качестве следующего шага в развитии двусторонних экономических отношений посол назвал увеличение транспортных мощностей и использование огромного транзитного потенциала двух государств.



«Для достижения этой цели подчеркиваем важность реализации практических шагов, направленных на обеспечение свободного въезда пассажирского и грузового транспорта в Армению и Иран, а также модернизацию пограничного пункта Мегри, которой занимается иранская компания», - отметил Авакян



Говоря о значимых достижениях в энергетической сфере, посол упомянул подписанное в прошлом году соглашение о продлении программы «Газ в обмен на электроэнергию». Это, по словам Авакяна, дает возможность увеличить объемы поставок электроэнергии в Иран, одновременно получая большее количество газ. Среди важных важнейших двусторонних экономических проектов – работы по строительству третьей высоковольтной ЛЭП Иран-Армения, отметил посол.





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11:16 21.10.2024