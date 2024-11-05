Армения и Иран нацелены на доведение товарооборота до $3 млрд.

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Армения и Иран рассматривают возможность доведения двустороннего товарооборота до $3 млрд., заявил руководитель отдела исследований Евразии Центра политических и международных исследований МИД Ирана Али Беман Эхбализарч.



«Дружественные отношения Армении и Ирана прошли через множество этапов, и в последний период мы стали свидетелями динамичного роста по различным направлениям, в том числе в сферах политики, экономики, безопасности. После 2020 года торгово-экономический оборот между двумя странами вырос в 2-3 раза и достиг $700 млн.», - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.



Эхбализарч отметил, что правительство президента Пезешкиана рассматривает сотрудничество с соседями как приоритет.



«В этом контексте Южный Кавказ всегда находился в центре внимания в качестве политической и культурной цивилизации и альтернативной территории для выхода Ирана к Черному морю», - сказал он.



Как отмечал в конце сентября министр экономики Армении Геворг Папоян, размер товарооборота между Арменией и Ираном, зафиксировав резкий рост, превысил $700 млн. по показателям прошлого года. По его словам, есть намерение довести эту цифру до $1 млрд. в ближайшем будущем, а впоследствии - до $3 млрд.



По данным Нацстаткомитета, внешнеторговый оборот Армении и Ирана за 9 месяцев текущего года превысил $520 млн. увеличившись на 2,2% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. При этом, экспорт достиг $81,2 млн. при росте на 7,7%, а импорт составил примерно $450 млн. увеличившись на 2,4%. -0-



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23:10 05.11.2024