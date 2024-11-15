Армения и Россия обсуждают возможности увеличения товарооборота сельхозпродукции

Армения и Россия обсуждают возможности увеличения товарооборота сельхозпродукции

ЕРЕВАН, 15 ноября. /АРКА/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил с делегацией, возглавляемой министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, возможности увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе встречи была отмечена важность сотрудничества с Россией в сфере сельского хозяйства, в частности, продовольственной безопасности. 

Были обсуждены также перспективы развития научно-технического сотрудничества в данной сфере.

Объем товарооборота Армении с Россией за январь-сентябрь 2024 года составил $9 756 475.1 тыс., рост по сравнению с девятью месяцами 2023 года – 99,2%. -0- 

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14:46 15.11.2024

Армения, Россия, сельское хозяйство, Григорян, Лут
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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