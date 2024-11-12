Армения и Швеция обсуждают возможности экономического сотрудничества

Армения и Швеция обсуждают возможности экономического сотрудничества

ЕРЕВАН, 12 ноября. /АРКА/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил накануне в Стокгольме на встрече с главой шведского министерства развития, сотрудничества и внешней торговли Бенджамином Дуса возможности двустороннего экономического сотрудничества. 

«Собеседники обсудили возможности стимулирования торговли в рамках политического диалога между двумя странами. Достигнута договоренность совместными усилиями способствовать активизации бизнес-связей, в том числе, путем поощрения инвестиций», - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Армении. 

На встрече были затронуты также демократические реформы в Армении, важность сотрудничества и поддержки партнеров-единомышленников на этом пути. В этом контексте Мирзоян отметил, что Армения ценит тесное сотрудничество со Швецией, а также другими странами-членами ЕС в развитии демократических институтов в стране, в деле укрепления способностей. 

Мирзоян и Дуса также обменялись мнениями  вокруг региональных развитий. В этом контексте Мирзоян подчеркнул важность миссии наблюдателей ЕС в Армении как фактора, способствующего обеспечению стабильности в нынешних условиях. 

Мирзоян также отметил, что Армения приняла повестку по урегулированию отношений с соседями и установлению стабильного мира на Южном Кавказе, что, в свою очередь, может создать позитивные предпосылки для регионального экономического развития и эффективного вовлечения региональных коммуникаций в логистической сети Запад-Восток.--0--

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11:56 12.11.2024

Армения, Швеция, экономическое сотрудничество
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