Армения и Турция совместно оценят условия пересечения границы по железной дороге - глава МИД

Армения и Турция совместно оценят условия пересечения границы по железной дороге - глава МИД

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Армения и Турция совместно оценят условия пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян. 

Выступая на министерской встрече региональной консультативной платформы «3+3» в Стамбуле, Мирзоян напомнил, что Армения уже завершила строительство и техническую модернизацию КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе после совместной оценки моста между двумя странами. 

"Армения и Турция уже договорились совместно оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс. Это дополняет уже реализованные решения об установлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией и взаимном снятии запретов на воздушные грузоперевозки», - отметил Мирзоян. 

По его словам, ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном непосредственно обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским и Средиземным морями.

«Учитывая это видение, мы предложили Азербайджану способы перезапуска нашей железнодорожной инфраструктуры, упрощения пересечения границ и таможенных процедур, а также предоставления некоторых дополнительных механизмов безопасности при полном уважении суверенитета и юрисдикции обеих стран», - сказал Мирзоян. 

Глава МИД заявил также, что Армения искренне заинтересована и уже неоднократно демонстрировала свою приверженность способствовать развитию региональных коммуникаций и укреплению взаимозависимости со своими соседями на основе принципов Устава ООН, а именно суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ и политической независимости.

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16:38 18.10.2024

Армения, Турция, железная дорога, Арарат Мирзоян
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