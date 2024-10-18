Армения и Турция совместно оценят условия пересечения границы по железной дороге - глава МИД

ЕРЕВАН, 18 октября. /АРКА/. Армения и Турция совместно оценят условия пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.



Выступая на министерской встрече региональной консультативной платформы «3+3» в Стамбуле, Мирзоян напомнил, что Армения уже завершила строительство и техническую модернизацию КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе после совместной оценки моста между двумя странами.



"Армения и Турция уже договорились совместно оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс. Это дополняет уже реализованные решения об установлении прямого авиасообщения между Арменией и Турцией и взаимном снятии запретов на воздушные грузоперевозки», - отметил Мирзоян.



По его словам, ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном непосредственно обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским и Средиземным морями.



«Учитывая это видение, мы предложили Азербайджану способы перезапуска нашей железнодорожной инфраструктуры, упрощения пересечения границ и таможенных процедур, а также предоставления некоторых дополнительных механизмов безопасности при полном уважении суверенитета и юрисдикции обеих стран», - сказал Мирзоян.



Глава МИД заявил также, что Армения искренне заинтересована и уже неоднократно демонстрировала свою приверженность способствовать развитию региональных коммуникаций и укреплению взаимозависимости со своими соседями на основе принципов Устава ООН, а именно суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ и политической независимости.



Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

16:38 18.10.2024