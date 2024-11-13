Армения на обслуживание долга будет тратить больше, чем на экономику, медицину и образование - депутат предупредил о рисках

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян в ходе обсуждений госбюджета на 2025 год обратил внимание на то, что правительство собирается до конца 2025 года довести размер госдолга до более чем 6 трлн. драмов.



"По итогам первых трех кварталов текущего года госдолг составляет 4,8 трлн. драмов, в конце 2025 года ожидается, что он достигнет 6,2 трлн. драмов», - сказал он.



По словам Хачатряна, выплаты по процентам в 2025 году составят 394 млрд. драмов, что превышает совокупные расходы министерств здравоохранения, экономики, индустрии высоких технологий, МИД, МВД, обслуживания аппаратов президента, премьера, парламента и всех 10 областных администраций.



«Это больше, чем сумма, выделяемая на здравоохранение, на образование», - заявил он.



Хачатрян подчеркнул, что, выплачивая такие проценты, Армения вынуждена урезывать расходы на оборону, экономику, здравоохранение и образование.



"А что в итоге получаем: 5%-ый рост экономики. Последние 20 лет экономика растет на 5% (в среднем – ред.). То есть в итоге получаем неконтролируемый рост долга", - заявил он.



При это депутат указал, что эти цифры не окончательные.



"По проекту бюджета на 2024 год дефицит бюджета планировался в 341 млрд. драмов - сейчас составляет 484 млрд. драмов. Если эта тенденция сохранится, то дефицит будет увеличиваться и долг тоже будет увеличиваться", - сказал Хачатрян.



О госдолге



По данным Нацстаткомитета, совокупный госдолг Армении по данным на 30 сентября 2024 года составил $12,5 млрд., при этом $6,29 млрд. приходится на внешний долг, а $6,20 млрд. - на внутренний долг.



О проекте госбюджета 2025 года



В утвержденном в конце сентября 2024 года правительством Армении проекте госбюджета на 2025 год доходы заложены на уровне 2,87 трлн. драмов, расходы - в размере 3,48 трлн. драмов, дефицит - 609 млрд. драмов. Рост экономики запланирован на уровне 5,6%, средняя инфляция - 3,5%, а соотношение правительственного долга к ВВП - 53,5%. ($1 - 387.51 драма) -0-



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15:12 13.11.2024