Армения намерена взять кредит на $200 млн. от ЕФСР на строительство Каджаранского тоннеля

Армения намерена взять кредит на $200 млн. от ЕФСР на строительство Каджаранского тоннеля

ЕРЕВАН, 6 ноября. /АРКА/. Постоянная парламентская комиссия по финансово-бюджетным вопросам одобрила проект о ратификации кредитного соглашения на $200 млн. между Арменией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) на строительство Каджаранского тоннеля у границы с Ираном.

Программа нацелена на повышение потенциала транзитных перевозок и снижение аварийности на участке дорожного коридора «Север-Юг».

Согласно проекту, планируется построить тоннель длиной примерно 7 км у города Каджарана и реконструировать участок Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана трассы М2 длиной около 4 км (въезд в Каджаранский тоннель – пересечение планируемого нового участка дороги Сисиан-Каджаран).

На осуществление строительных работ потребуется порядка 6 лет.

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14:10 06.11.2024

Армения, ЕФСР, кредит, Каджаранский туннель
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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