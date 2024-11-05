Армения получит 15% в проекте крупнейшей гелиостанции, которую строит эмиратская компания MASDAR

Армения получит 15% в проекте крупнейшей гелиостанции, которую строит эмиратская компания MASDAR

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Рассматривается вопрос передачи в госсобственность 15% проекта строительства крупнейшей в Армении гелиостанции "Айг-1", реализуемой компанией MASDAR. 

Как сообщает Минэкономики РА, этот вопрос обсуждался на встрече замминистра Севака Микаеляна с послом ОАЭ в РА Нариман Мохаммед Шариф Аль Муллай и представителями компании MASDAR. Были затронуты соответствующие правовые аспекты в этой связи. 

Отмечается, что MASDAR предусматривает реализовать программу крупнейшей в Армении фотовольтажной солнечной электростанции промышленного масштаба под названием "Айг-1". 

Ранее сообщалось, что соответствующая инвестпрограмма была принята правительством Армении в конце 2019 года. Соглашение с MASDAR о проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации станции было подписано в ноябре 2021 года. Гелиостанция установленной мощностью в 200 МВт займет территорию 500 га на территории общин Талин и Даштадем Арагацотнской области Армении. Общая инвестиционная стоимость программы оценивалась в $174 млн. 

Предусматривалось, что 15% гелиостанции будут принадлежать армянскому фонду ANIF (фонд был основан государством в 2019 году для привлечения иностранных инвестиций в парнерстве с частным сектором и был ликвидирован в августе 2024 года. Около двух лет назад в фонде были выявлены финансовые проблемы, в частности, в бухгалтерской документации - ред.) 

Зарегистрированная в Эмиратах компания MASDAR является дочерней структурой фонда национального благосостояния ОАЭ Mubadala Investment Company. 

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13:57 05.11.2024

Армения, ОАЭ, MASDAR, гелиостанция
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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