Армения получит от ЕС 270 млн. евро содействия в течение 4 лет и два гранта в 13,8 млн. евро в 2025 году

Армения получит от ЕС 270 млн. евро содействия в течение 4 лет и два гранта в 13,8 млн. евро в 2025 году

ЕРЕВАН, 5 ноября. /АРКА/. Армения получит от ЕС 270 млн. евро содействия в течение 4 лет и два гранта в 13,8 млн. евро в 2025 году.

"В контексте отношений Армении и ЕС хотел бы отметить одну программу: "Сопротивляемость и развитие", в рамках которой предусмотрено содействие в 270 млн. евро. Эта программа рассчитана на 4 года и сейчас находится на этапе финализации", - сказал замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян. 

При этом министр финансов Ваге Ованнисян сообщил, что в госбюджет Армении в 2025 году поступят два гранта от ЕС на сумму 13,8 млн. евро. 

"4,5 млн. евро предусмотрены для оказания содействия судебным реформам, а 9,3 млн. евро - образованию", - сообщил он. -0-

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11:05 05.11.2024

Армения, Евросоюз, гранты, содействие
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