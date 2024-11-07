Армения продлила запрет на экспорт цветного металлолома на 6 месяцев

Армения продлила запрет на экспорт цветного металлолома на 6 месяцев

ЕРЕВАН, 7 ноября. /АРКА/. Армения продлила запрет на экспорт лома черных и цветных металлов еще на 6 месяцев. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании правительства. 

Запрет касается транспортировки данных товаров в государства-члены ЕАЭС, а также в третьи страны. 

В правительстве отмечают, что принятие этого решения обусловлено необходимостью регулирования экспорта подержанных товаров, изготовленных из черных и цветных металлов, развития местного производства, обеспечения сырьевой базы, а также стимулирования деятельности обрабатывающей промышленности Армении посредством привлечения новых инвестиций.

«В последние годы из-за высоких цен, сформировавшихся на общем рынке ЕАЭС, наблюдались интенсивные процессы экспорта лома черных и цветных металлов из Армении. Кроме того, некоторые страны ЕАЭС также запретили или ограничили экспорт черных и цветных металлов, в том числе и в страны-члены Союза», - отмечается в обосновании решения. 

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12:57 07.11.2024

Армения, металлолом, экспорт, запрет
Новости Армении АМИ Новости-Армения



 

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